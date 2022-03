Peter Kofoed vælges som folketingskandidat for DF i Sønderborg

Peter Kofoed er her til aften blevet valgt som folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Sønderborg.

Det sker efter et opstillingsmøde i DF i Sønderborg, hvor de fremmødte enstemmigt valgte ham som deres folketingskandidat.

- Jeg er utrolig glad og lettet, for foreningen dernede var så postive over for mig, siger Peter Kofoed til TV SYD.

En svær tid

- Det er ingen hemmelighed, at Dansk Folkeparti gennemgår en svær tid, men vi gør alt, hvad vi kan for at arbejde os ud af det, siger han.

Peter Kofoed har de seneste to et halvt år siddet i Europa-Parlamentet, men han ser frem til den kommende tid.

- Jeg savner at sidde i Folketinget, virkelig meget endda, siger han.

Den kommende tid bliver spændende for Peter Kofoed, der ser frem mod valgkampen.

- Det er jo kun statsministeren, der ved hvornår, der bliver trykket på knappen, men jeg kan love, at jeg er mere end klar, siger Peter Kofoed.