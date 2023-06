Peters dag foregår i en kørestol - nu fyres medarbejdere, der skal hjælpe ham

En af dem, der er gået udenom fyringsrunden foreløbigt, er Sanne Bøjskov Feddersen. Hun er bekymret for, at hun får for travlt, når først kollegaerne er forsvundet.

- Jeg håber, at jeg selv kan holde ud at være i jobbet, for jeg kan godt lide mit arbejde. Men hvis ikke man kan levere den service, man gerne vil og har tid til at tale med borgerne, så ved jeg det ikke, siger hun.

Udvalgsformand Stefan Lydal har bedt forvaltningen om at holde godt øje med, hvordan besparelserne får indflydelse på hjemmeplejen og de ansattes hverdag.