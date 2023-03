Pige blev i årevis udsat for overgreb ved legeaftaler

Pigen var datter af mandens nære venner, og hun kom i hans hjem sammen med andre børn i forbindelse med legeaftaler.

I de første år - indtil hun var omkring otte år - var det blufærdighedskrænkelse, hun blev udsat for.

Herefter blev det andet seksuelt forhold end samleje samt voldtægter, hun var offer for. I de sidste år blev pigen også udsat for ulovlig tvang af manden, som truede med at åbenbare film og billeder af overgrebene.

Han truede hende ligeledes med at blive misbrugt af hackere med kendskab til film.

Enige nævninge

Der var ikke enighed i nævningetinget om dommen. De tre juridiske dommere og tre nævninger var enige om, at manden var skyldig i det nævnte omfang.

En nævning mente, at han foruden det også var skyldig i tidligere tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

En anden nævning stemte for, at manden skulle dømmes alene for overgreb, fra pigen var 12 til 15 år, mens en sidste nævning helt ville frifinde manden i sagen.