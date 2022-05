Piger fra det tyske mindretal stiller op til VM i Rhönrad

Humlehøjhallen i Sønderborg danner i denne uge rammen om verdensmesterskabet i Rhönradturnen eller hjulgymnastik på dansk.

- Jeg er bare mega vild med følelsen af at være inde i et rat og dreje rundt, så det er fedt, at jeg nu gør det til et VM.

Sådan lyder ordene fra Laura Wissendorf Spielmann, der er en del af det tyske mindretal og bosiddende i Sønderborg.