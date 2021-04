Piratfest, gaderæs og vanvidsbilist gav politiet travl nat

Efter en anmeldelse blev 12 personer klokken 00.45 sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet i forbindelse med, hvad politiet betegner som en piratfest i nedlagt kro i Augustenborg.

Forinden havde flere patruljer fra Syd- og Sønderjyllands Politi grebet ind mod optræk til gaderæs på Tømrervej i Varde efter en anmeldelse, der indløb ved 22.30-tiden lørdag aften.

Det førte til 16 sigtelser for overtrædelse af færdselsloven. I forlængelse af indsatsen i Varde flyttede deltagerne i gaderæset sig til Holsted, hvor der blev skrevet yderligere 20 rapporter for overtrædelser af færdselsloven.

- Vi var forberedt på, at der i påsken ville være optræk til gaderæs, ligesom vi også var til stede på motorvejene i nattetimerne for at observere, om de nye regler om vanvidskørsel har sat en dæmper på hastighederne, siger vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, søndag morgen.

Første beslaglæggelse af bil

Klokken 01.45 blev en 34 årig mandlig bilist - uden sammenhæng med gaderæs - på Esbjergmotorvejen målt til en hastighed af 207 kilometer i timen.

Det falder ind under de nye skærpede regler for vanvidskørsel med hastighed over 200 på motorvej, hvorfor køretøjet blev beslaglagt med henblik på konfiskation, som det første tilfælde hos Syd- og Sønderjyllands Politi.



- Vores patruljebil på motorvejen blev overhalet af den 34-årige, der kørte i en Audi A3, og han blev stoppet ved Vejen. Han brugte heller ikke sikkerhedsselen under kørslen med den høje hastighed, oplyser vagtchef Henrik Sønderskov.

Den 34-årige risikerer på grund af de skærpede straffe at miste kørekortet i mindst tre år, efter de nye regler om "vanvidskørsel", der er trådt i kraft fra 1. april.

De nye bestemmelser betyder også, at bilen kan beslaglægges og sælges til fordel for statskassen - uanset om bilisten selv ejer køretøjet eller har lånt, lejet eller leaset det.