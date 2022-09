Politi beder om hjælp - gaderøvere hærger i Sønderborg

Gaderøverier fandt sted i perioden fra den 9. august til den 24. august på stisystemer i Sønderborg.

Det ene på Sundquistgade, tre på stisystemer tæt ved Grundtvigs Allé nord for Alsgade og et ved Mølleparken. Gerningsmændene gik efter, hvad de forurettede havde med sig: telefoner, punge og nøgler.

De talte engelsk

Fælles for røverierne er, at der var tale om to engelsktalende gerningsmænd, der færdedes til fods. Fire af røverierne skete mellem klokken 22.00 og 22.45 – og et klokken 03.08 om natten. I mindst tre af tilfældene havde gerningsmændene en form for våben.

Syd- og Sønderjyllands Politi formoder, at der kan være tale om de samme gerningsmænd i de fem tilfælde.