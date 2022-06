Politi efterlyser vidner: Tilskadekommen mand fundet på jorden

Ved 12.30-tiden lød meldingen, at politiet forventer at være på stedet nogle timer endnu for at foretage forskellige undersøgelser, der kan klarlægge hændelsesforløbet.



I den forbindelse søger Syd- og Sønderjyllands Politi vidner, som har observeret noget i forbindelse med sagen. Politiet kan kontaktes på 114.

Den tilskadekomne mands pårørende er underrettet.