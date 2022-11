Politi genkender ikke kritik ved bombeevakuering: - Vi skulle evakuere området i en fart

Borgermøde mandag

En af de beboere, der tirsdag aften sad i sofaen foran fjernsynet, da politiet bankede på for at evakuere dem, var familien Schou, der bor 250 meter fra den mark, hvor bomberne lå.

Moren i familien, Vibeke Schou, stiller spørgsmål ved, at politiet har kendt til bomberne i ugevis, og dermed burde have gjort mere for at forberede beboerne.

Et spørgsmål, Jesper Hansen godt forstår kan opstå i en situation som denne, men han forsikrer for, at politiet blot har gjort sit bedste for at beskytte borgerne.

- Når man har en forventning om, at man har god tid, så er det forståeligt, at man stiller spørgsmål. Vi informerer borgerne ud fra den vurdering, vi får fra EOD. Så længe de vurderer, at det ikke er farligt, så beder vi ikke folk om at pakke en taske, siger han.