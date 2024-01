Politi i tæt kontakt med familien efter bortførelse af børn

De to børn på henholdsvis 10 og 13 år blev bortført nytårsnat og derefter kørt til Tyskland, hvor de siden befandt sig hos deres mor.

Det resulterede i en anmeldelse om overfald og frihedsberøvelse fra børnenes 49-årige biologiske far, der blev overfaldet af flere personer, da han var ude for at se fyrværkeri sammen med børnene.

Faderen blev væltet omkuld og udsat for vold, mens de to børn blev tvunget ind i en bil. Herefter kørte gerningspersonerne fra stedet i to biler, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De skriver desuden, at de fortsætter efterforskningen af de strafbare forhold, der er begået i Danmark og har af hensyn til efterforskningen ikke yderligere oplysninger i sagen.