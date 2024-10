Politi kommer med opfordring efter endnu et syrebombe-tilfælde

Peter Hald, der er sikkerhedsleder og kemiker ved Institut for Kemi ved Aarhus Universitet, fortæller til TV 2, at en syrebombe sprænger med et tryk, der svarer til fire til fem gange mere, end der er i et bildæk

- Jeg vil jo nødig videregive opskriften, men det er meget nemt. Så det er noget, som dukker op med jævne mellemrum. Det bliver moderne i en cyklus en gang imellem, og sådan en er vi åbenbart i nu, siger han til mediet.

- Send ikke videre

Vicepolitiinspektør Søren Rønnov glæder sig over, at det er en udfordring, der også får stor fokus fra fagpersoner og andre myndigheder.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi ligger den forebyggende opgave i øjeblikket i, at kommunikere med de skoler, hvor hændelserne har fundet sted.

- Vi ved, at skolerne gør en stor indsats for at snakke om det her. Det allerbedste redskab i det her er jo de unge selv - at de holder op med at give hinanden gode idéer, og at deres forældre tager en god snak med dem om, hvor farligt det her er, fortæller han.