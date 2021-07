Politi og kommune advarer: Bad ikke i fjorden

De store mængder regn torsdag har gjort det meget svært for beredskabet at kontrollerer det forurenede vand, og en del af forureningen er nået ud i Augustenborg Fjord, skriver de i pressemeddelelsen.

Hvor meget forurening er nået ud i fjorden, er endnu ikke sikkert, men myndighederne er ved at danne sig et overblik over, hvor kraftig forureningen er, og hvordan den skal håndteres.

Har man badet i fjorden siden branden, og oplever man symptomer på ubehag, opfordrer Syd- og Sønderjyllands Politi og Sønderborg Kommune til, at man søger egen læge.