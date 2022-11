- Vi havde hele tiden en forventning om, at vi havde god tid til at planlægge sprængningen. Men da EOD (Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, red.) fortæller, at den ene bombes stand var dårligere end forventet, så besluttede vi i samarbejde med andre relevante myndigheder i beredskabet, at bomben skulle sprænges hurtigst muligt, og at vi skulle evakuere området i en fart, siger Jesper Hansen.