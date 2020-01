Politiet anholdt mand mistænkt for groft hærværk

Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt en mand i Sønderborg natten til fredag. Manden var mistænkt for groft hærværk i Sønderborg og på Sydals. Her er to lejligheder blevet raseret.

- Den 24-årige blev anholdt hos et familiemedlem klokken 01.10. Selve anholdelsen forløb ganske udramatisk, fortæller Bjørn Pedersen, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ifølge vagtchefen er det grove hærværk i de to lejligheder en del af et internt opgør. Ved det ene gerningssted, var der desuden tegn på brug af kniv. Og det fik torsdag aften politiet til at efterlyse den 24-årige, hvor det samtidig anbefalede borgere ikke at tage kontakt til manden, fordi han kunne være bevæbnet med kniv.

Anholdt uden våben

- Han var ikke bevæbnet, da han blev anholdt. Der blev fundet en kniv i forbindelse med efterforskningen af det grove hærværk, som blandt andet bestod af opskårne dæk. Men vi kunne ikke være sikre på, om manden var i besiddelse af flere knive, siger vagtchef Bjørn Pedersen.

Politiet har i forvejen kendskab til den 24-årige mand og beskriver manden som værende noget uligevægtig. Ifølge politiet plejer manden ofte at være bevæbnet med kniv og derfor valgte man at sende en efterlysning ud.