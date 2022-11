Politiet efterlyser cykel i sag om drabsforsøg

Syd- og Sønderjyllands Politi beder nu om offentlighedens hjælp med at finde en mountainbikecykel. Politiet formoder, at cyklen er blevet brugt til at flygte fra en skudepisode i Sønderborg, hvor en 21-årig mand blev udsat for drabsforsøg.

Det meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet drejer det sig om en MTB Scott model Aspect 950 i farven grey/dark.



Politiet meddeler, at hvis man finder en cykel, der ser ud som den på billedet og virker til at være efterladt, skal man ikke røre ved den, men i stedet ringe til politiet på telefon 114.