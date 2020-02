Politiet fandt 30 geværer hos 55-årig mand

Her er et lille udsnit af de mange jagtgeværer. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Her ses de mange jagtvåben. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Da betjentene i weekenden kom ind i et hus i Tandslet på Sydals, spærrede de øjnene op, da de stødte på en større samling af jagtvåben.

En optælling viste, at der var 30 forskellige geværer af forskellig type.

De mange våben blev beslaglagt, da den 55-årige mand ikke var i besiddelse af et jagttegn.

- Han er nu sigtet for overtrædelse af våbenloven - men på fri fod, da der alene er tale om våben til jagt. Havde blot et af de mange geværer haft savet løbet over, var han blevet anholdt og fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling med udsigt til en længere frihedsstraf, siger vicepolitiinspektør Preben Westh, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Ifølge politiet havde 55-årige samlet de mange geværer over en længere periode - men nu skal det e4fterforskes, hvordan han har fået fat på dem.