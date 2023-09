Politiet går ind i sag om hackerangreb

De indleder nu en dialog med skolerne og it-driftsfællesskabet i håb om at hændelserne anmeldt.

For at få de bedste muligheder for efterforskning i denne og lignende sager, opfordrer politiet borgerne til at anmelde sådanne hændelser.

- Det er vigtigt, at man anmelder denne type kriminalitet til politiet. Dels for at vi kan indlede en efterforskning, dels for at vi kan få et overblik over de kriminelles metoder og problemets omfang, understreger vicepolitiinspektør Søren Rønnov fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ekspert i it-sikkerhed, Peter Kruse, opfordrer de ramte elever og lærere at være særlig opmærksomme på mistænkeligheder den kommende tid.