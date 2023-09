Politiet har modtaget anmeldelse efter hackerangreb

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sammen med National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har politikredsen indledt efterforskningen, efter de tirsdag har modtaget en anmeldelse på hackerangrebet, der har gjort, at personfølsomme oplysninger hos 7500 elever og 750 lærere blev lækket på det såkaldte dark web.

- Vi ved endnu ikke, hvilke oplysninger der er lækket, men vi opfordrer allerede nu de ramte borgere til at sikre sig bedst muligt mod eventuelt identitetstyveri og misbrug af oplysninger til for eksempel at optage lån, siger vicepolitiinspektør Søren Rønnov fra Syd- og Sønderjyllands Politi.



Politiet opfordrer til, at man ikke forsøger at komme i besiddelse af det lækkede materiale. Skulle man få det i hænde, er det vigtigt, man ikke deler det med andre.

På politiets hjemmeside kan du læse en række råd til, hvad du skal gøre, hvis du bliver udsat for blandt andet identitetstyveri.