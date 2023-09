I så fald er den højst sandsynligt i politiets varetægt, da de nu efterlyser ejerne af flere forskellige smykker fundet i Sønderborg, Padborg og Aabenraa.

Udover fire fingeringe er de også i besiddelse af to armbåndsure, et sølvfarvet armbånd med røde ravsten, en guldfarvet armring og et marguerit-armbånd.

Hvis nogle af tingene er dine, kan Syd- og Sønderjyllands Politis servicecenter kontaktes på telefonnummer 114.