Politiet var på aftenjagt efter knallertbøller

Borgere i Nordborg på Als har i længere tid følt sig utrygge ved knallertkørere, der ræser rundt på byens gader og stier med høj fart.

- Derfor mødte en gruppe færdselsbetjente i aftes ind på en særlig mission - og det kom tydeligvis bag på nogle trafikanter, siger vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, fredag morgen.

Kontrollen afslørede tre knallerter, hvor der var pillet ved teknikken, så de kunne køre meget hurtigere end tilladt.

To knallerter konfiskeret

To knallerter blev konfiskeret, da køreren tidligere var taget i at ændre på knallertens teknik for at øge farten.

To knallertkørere viste at være berusede, nogle kørte uden kørekort i frakendelsestiden, og andre brugte ikke styrthjelm.

Færdselsafdelingen hos Syd- og Sønderjyllands Politi har opgjort, at knallert-indsatsen i aftes totalt resulterede i 19 sigtede med ialt 31 forseelser.

Der blev også tid til fartkontrol mod bilister, der bl.a. medførte en betinget fakendelse af kørekortet og fem klip.