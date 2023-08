Pride parade Sønderborg afslutter - næsten - en uge med LGBTQ+fest

Der har været et væld af arrangementer hele ugen, men paraden i dag var højdepunktet på det hele.

- Selve paraden kan det, at de, der er lidt bange for at komme ud, kan gemme sig i mængden. Det kan være et springbræt, fortæller Tina Ankerstjerne.



Tina hedder i virkeligheden Torben, og hun er fra Aabenraa.

- Det har betydet rigtigt meget, at det ikke kun er i storbyerne, der sker noget, men at der også sker noget lokalt, så man ikke skal ud at rejse hver eneste gang, siger Tina.



Om hun skal med næste år? Det tror vi nok, hun skal.

- Det kommer an på vejret, nej, jeg kommer, siger hun.