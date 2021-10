Prop i morgentrafikken: Tre uheld skabte lange køer

Mandag morgen gik det godt med at fylde Als med biler, mens det i flere timer ikke var muligt at tømme øen for biler.



Myldretidstrafikken havde nemlig trange kår på grund af flere uheld før og på Alssundbroen fra klokken otte til ti. I det tidsrum kunne bilisterne ikke komme fra Als til fastlandet, idet der skete tre trafikuheld før og på selve broen.

Politiet spærrede Alssundbroen i vestgående retning, da fire biler klokken 8.18 kørte sammen en halv time efter det første uheld. Begge uheld skete mellem broen og tilkørslen til Sønderborgmotorvejen.

Åben igen ved 10-tiden

En halv time senere klokken 8.40 skete det tredje uheld på selve Alssundbroen. Det resulterede i, at politiet spærrede for al trafik fra Als til fastlandet, indtil der var ryddet op. Det skabte lange trafikkøer på begge sider af Alssundbroen.

Klokken 10.10 åbnede politiet atter for trafikken i begge retninger.

- Det siger noget om, at man skal være opmærksom i trafikken. Det virker som om, man kunne have undgået nogle af følgeuheldene, hvis man havde været mere opmærksom, fortæller Bjørn Pedersen, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ved det første uheld kom en af bilisterne lettere til skade.