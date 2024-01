Provst håber at se den nye konge i Gråsten

Dronningen kommer ofte i slotskirken, som hun også har lavet flere tekstiler til. Derfor betyder hun meget for ham og byens borgere, fortæller han.

- I Sønderjylland er der en stor kærlighed til kongehuset og ikke mindst i Gråsten, hvor hun jo kommer, siger han.

- Det er allerede spændende at komme i audiens hos dronningen, men det er klart, at det er specielt, fordi det nu er en historisk begivenhed, og selvom jeg meget gerne vil møde den nye konge i Gråsten Slotskirke, så er det en glæde for mig, at jeg når at komme i audiens hos hende.