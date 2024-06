Publikum vandrer for at blive klogere på fortællinger fra Augustenborg

Det er opført af Grummes Teater, og her vækkes Augustenborgs stemmer til live.

Det er et vandreteater, hvor publikum får mulighed for at gå i fortidens historiske fodspor og tage på tur mellem Augustenborg Slot, palæerne og parkanlægget ved Augustenborg Fjord.

Det er ikke en teaterforestilling i traditionel forstand, da publikum bliver ført i grupper af 35 personer på en halvanden kilometer lang rute.

Forestillingen forgår delvis ude og inde, og havesalen i Augustenborg Slot danner blandt andet ramme for en af historierne.