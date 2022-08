Randi sikrede sig i dag varme til vinteren – leverandør har klar besked til ejere af træpillefyr

Kort før middag landede fire paller træpiller hos Randi Schmidt i Vibøge på Als.

I mandags bestilte hun 10 paller af 900 kg, men i løbet af fredagen blev hun bekymret over, om hun nu også kunne få de bestilte varer.

- Jeg havde hørt, at der var begyndende forsyningsproblemer, og jeg begyndte at frygte for mine træpiller. Så jeg ringede til min leverandør, der forsikrede mig om, at de var på vej, siger hun.

Kort tid efter stod de første paller i laden.

- Og det er jeg glad for, siger Randi Schmidt, der kan se frem til at de resterende seks paller ankommer inden mandag.