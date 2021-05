Regeringen vil placere maskinmesteruddannelse i Sønderborg: - det er tiltrængt

Lige nu er det kun et udspil, som regeringen skal søge politisk opbakning til. Det hæfter direktøren sig ved, og håber på flere uddannelser.

- Vi håber også, at der bliver kigget yderligere herned, da vi har stærke virksomheder, der bidrager til dansk import og udvikling, siger Claus Schmidt.



Skal man tro Jesper Petersen, så bliver det ikke kun maskinmesteruddannelse, der kommer til Syd- og Sønderjylland.

- Der vil være andre eksempler i vores landsdel, men et af dem er altså maskinmesteruddannelsen i Sønderborg, som kan være med til at gavne hele det miljø, der er der – til medarbejdere til industrien, energiforsyning og andre ting, hvor maskinmestre finder arbejde. Det er simpelthen vigtigt for at gavne udviklingen i en landsdel som vores, at der er gode uddannelsestilbud tæt på, fortæller Jesper Petersen.