Regeringsparti freder Gråsten Slot

Svaret på tvivlen lader fortsat vente på sig, men der kommer fra politisk side ikke til at ske ændringer i de statslige udgifter til statsejede slotte som Gråsten Slot. Det fortæller formand for Sydslesvigudvalget, Benny Engelbrecht (S), til Flensborg Avis.



Udvalgsformanden, som er valgt i Sydjyllands Storkreds, kan dog ikke sige noget om, hvor meget den kommende kongefamilie vil gøre brug af det gamle slot.

- Jeg kan berolige folk her i området med, at der fra politisk side ikke er nogen planer om at reducere i de statslige udgifter, hvad det angår. Selv hvis man skulle gå med på den præmis, så er der andre slotte som eksempelvis Eremitageslottet, som bruges væsentlig mindre, siger Benny Engelbrecht til avisen.



Gråsten Slot har i snart 90 år haft status som kongelig residens, efter kong Frederik den 9. og dronning Ingrid overtog brugsretten til slottet i 1935.