Regnbuens farver vil de kommende dage fylde i gadebilledet

Flere uheld i morgentrafikken

Ugens første dag betyder masser af trafik i morgentimerne, og det har skabt flere uheld.

Opdatering klokken 10.20: Begge uheld er overstået.

Opdatering klokken 9.30: Uheldet på E45 Østjyske Motorvej er overstået.

Der er sket et uheld på Rute 28 fra Vejle mod Snoghøj mellem Vejle C og Vejle S. Her er der hjælp på vej til stedet. Uheldet forventes at være overstået i løbet af formiddagen.



På E45 Østjyske Motorvej fra Horsens mod Vejle mellem Horsens C og Horsens S er højre spor spærret på grund af en havaveret lastbil. Her forventer Vejdirektoratet også, at uheldet er overstået i løbet af formiddagen.