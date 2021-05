Regnen vælter ned: Fem gode ting du kan bruge vandet til i din have

Regnen er også velkommen hos chefgartner Gert Jensen fra Universe Science Park. Her har de lige nu travlt med at plante nyt og her er det våde vejr en fordel.



- Det er dejligt nemt, og planterne er sikker på at få en god start, fortæller Gert Jensen.

Så det gælder om at finde det positive ved regnvejret frem.

Her er fem bud på at få det bedste ud af regnvejret:

1. Plant nye planter

Glæd dig over, at regnen siler ned. Det er nemlig langt bedre at plante nye planter, når det er overskyet og regnvejr. For det bedste for nye planter er vand, vand og vand.

2. Lug ukrudtet væk

Når det regner glider ukrudtshakkeren gennem den bløde jord som smør. Så udnyt regnvejret og få ram på ukrudtet, inden det tager overhånd.

3. Få knivskarpe kanter på græsplænen

Når græsplænen er gennemvåd er det et godt tidspunkt at finde kantskæren frem. Spænd en snor ud og få en skarp og stram kant rundt om hele græsplænen.

4. Find tønden frem

Når det nu regner så meget, kan man ligeså godt få det bedste ud af det. Find en tønde frem og genbrug vandet. Du sparer på vandregningen, og vandet er kalkfrit og godt for planterne.

5. Gør haven mere frodig med et regnbed

Lav en fordybning i haven og sørg for at regnvandet bliver ledet derhen. Det giver en mere frodig have og nye planter, der er glade for den fugtige jordbund. Samtidig mindsker det risikoen for oversvømmelse i haven.