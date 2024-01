Rema 1000 Dybbøl modtager pris for at tage socialt ansvar

Fredag fik købmanden i Dybbøl overrakt vandreprisen Sønderborg i Arbejde. Den gives for virksomhedens store, sociale ansvar.



Det er især indsatsen med at hjælpe unge mennesker, der gjorde udslaget for Styregruppens valg blandt de i alt fire nominerede kandidater.



Virksomheden ansætter nemlig mange unge og giver dem en chance for at være en del af arbejdsmarkedet.



- Rema 1000 Dybbøl har igennem årene udvist stort samfundssind ved at tage ansvar, specielt for unge på kanten af arbejdsmarkedet. De arbejder aktivt for at udvikle medarbejderne til at gå op i timeantal og dermed væk fra offentlig forsørgelse, siger Jan Prokopek Jensen, der er formand for Styregruppen for Sønderborg i Arbejde.