Retssag mod Kurt Beier genoptages

Mandag genoptages sagen mod Kurt Beier A/S ved retten i Sønderborg.

De forhold som chauffører fra bla. Filippinerne og Sri Lanka boede under, og den den løn de fik for deres arbejde, behandles igen efter en sommerpause.

Anklagemyndigheden håber at kunne få afhørt flere chauffører om deres oplevelser og de kontrakter de har indgået.

Udfordringen er, at chaufførerne igen er hjemme i deres hjemlande, så nogle afhøringer vil sandsynligvis foregå via et videolink.

Indtil nu er kun to chauffører blevet afhørt, men til gengæld er der læst flere rapporter op med vidneudsagn.

Vidste ikke de skulle til Danmark

I juni fortalte et vidnerne at han overnattede i lastbilen, når han kom til Padborg for at holde hvil, hvis der ikke var plads til ham i en af køjesengene i containerlejren. Det var der mange der gjorde, forklarede han i retten.

Ifølge de afhøringsrapporter, der er blevet læst op, var det noget helt andet, chaufførerne var blevet stillet i udsigt inden de kom til Danmark.

For det første forklarer chaufførerne næsten enstemmigt, at de ikke anede, de skulle til Danmark og arbejde. De troede, de skulle bo i Polen, og fortæller alle, at de havde fået vist billeder, som ikke på nogen måde svarede til de containere, de endte med at bo i.

Chaufførerne beskriver billeder af lejligheder og huse. Nogle beskriver billeder af et etagebyggeri med fine toilet- og badefaciliteter. De siger samstemmende, at de føler sig vildledt.