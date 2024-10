Revy-koryfæet Leif Maibom giver Ulf Pilgaard æren for sin egen karriere

Det var med sorg, at den tidligere direktør for Sønderborg Sommerrevy, Leif Maibom, modtog nyheden om Ulf Pilgaards død.

- Han var en mand, jeg så op til, og som gav mig inspiration til overhovedet at gå ind i revybranchen. Han siger selv, at mange af dem, han arbejdede med, døde af druk, men sådan var Ulf ikke. Han var en disciplineret, dygtig skuespiller, som passede sit arbejde 100 procent. Nu bliver der tomt på hylden, for han har altid været der.

Han fremhæver blandt andet, at Ulf Pilgaard lykkedes med det, Dirch Passer aldrig gjorde, nemlig at spille de seriøse roller i film og tv.

Han betegner deres forhold som professionelt og respektfuldt, uden at de omgikkes privat.

Leif Maibom har gennem sin lange karriere spillet utallige revyer og skrevet et utal af revytekster - også til Ulf Pilgaard.

- Det kan lyde mærkeligt at sige, at han havde respekt for mig, men det tror jeg faktisk, han havde. Han sagde tit: "Du skriver fandeme godt. Det er ikke sikkert, vi lige kan bruge det nummer, men det er fandeme velskrevet".