Rikke er tørlagt alkoholiker: Først da datteren truede med at flytte, kunne hun holde med drikkeriet

En sej kamp

Allerede næste morgen ringer Rikke til misbrugscenteret i Sønderborg, hvor hun i telefonen blankt erkender, at hun er alkoholiker, og at hun gerne vil have hjælp til at stoppe med at drikke. De tilbyder Rikke, at hun må komme med det samme, og fra da af går afvænningen i gang.

- I starten var det skræmmende. Det var lidt som et helt nyt liv, der skulle leves uden alkohol, og erkendelsen var rigtig hård. Jeg skulle indse, hvor meget jeg havde skuffet, løjet og svigtet - ikke kun overfor børnene - men for hele omgangskredsen. Så det var hårdt.



Da Rikke drak forsøgte at skjule omfanget af drikkeriet for sine omgivelser ved at gemme flasker og dåser rundt om i hjemmet.



- Jeg passede mig selv herhjemme og sørgede for, jeg ikke lugtede af alkohol, når jeg kom ud. Jeg forsøgte at skjule det for venner og familie, og ikke mindst troede jeg, at jeg skjulte det for mine børn. Men det gjorde jeg jo ikke særlig godt.

Hjælper andre med at blive ædru

I dag er Rikke lykkelig for at være stoppet med at drikke, og hun hjælper andre med at tage kampen med alkoholen op. Hun er blandt andet blevet formand i den lokale afdeling af Landsforeningen Lænken, som er en frivillig forening, som hjælper folk med at blive ædru.

Rikke er slet ikke i tvivl om, at den meget konfronterende facon fra sin datter, var det der fik hende til at stoppe med at drikke, og hun mener, at budskabet ikke må pakkes ind, når man skal have en alkoholiker i tale.

- Selvom det er svært for folk at sige det direkte, så er de nødt til at gøre det. Ellers sker der ikke noget. Det er så vigtigt, at det bliver påpeget af nogle nærtstående mennesker, der ikke lægger fingrende i mellem, og siger det, som det er. Der er alt for mange, der drikker for meget, og er en sygdom, som det er vigtigt at få noget hjælp, for hjælpen er der.