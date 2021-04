Rottefængeren Thomas har taget et nyt våben i brug mod rotterne: - Det giver et kick

Smækfælder, hunde, gift og røg. Der findes mange forskellige måder at gå til de ubudne, pelsede gæster, når de bevæger sig ind i folks huse og haver. Udfordringen er, at rotter er kloge dyr, der hurtigt lærer at gennemskue os mennesker.

Men nu har skadedyrsbekæmper Thomas Bertelsen taget et nyt våben i brug, der er sværere for rotterne at gardere sig imod. Et våben, som han har købt samme sted, som jægere går hen og køber deres grej.

- Jeg satser på, at jeg i fremtiden skal have ansat en mand til kun at køre om natten og skyde rotter. Det lyder vildt, men det bliver fedt, siger Thomas Bertelsen, der ejer Vermin Care ApS i Sønderborg.

32-årige Thomas Bertelsen, der lige nu er aktuel i TV SYD programserie 'Rottefængerne', har nemlig brugt flere tusinde kroner på et 4,5 millimeter luftgevær, der skal bruges til at skyde rotter med.

- Vi vil gerne være de bedste inden for skadedyrsbranchen, så vi skal jo helst kunne hjælpe alle slags kunder, siger rottefængeren.