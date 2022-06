Russisk våbenskib udstyret med Danfoss-teknik på vej til Krim

Våbenskibets sejlads mod Krim, der startede den 17. juni, fremgår af en nyhed på skibsværftet Vympels hjemmeside samt på Telegram, hvor værftet har vedlagt en række billeder og video, som Danwatch har fået verificeret.

Solgt gennem russisk datterselskab

Danfoss har tidligere erkendt over for Danwatch og DR, at det russiske datterselskab Ridan har solgt varmevekslere til ‘Gennady Dmitriev’ samt et andet våbenskib, der er designet til at kunne sejle op på siden af krigsskibe og ubåde og omlaste ammunitionen på åbent hav.

“Ja, Ridan har leveret til to skibe, som endnu ikke er færdiggjort, og det er uklart om, de bliver færdige, da Vympel værftet nu er underlagt sanktioner,” har Mikkel Ballegaard Pedersen, pressechef i Danfoss, tidligere skrevet.

Danfoss’ datterselskab vandt udbuddet på varmevekslerne i 2017, og i kontrakten fremgår det helt tydeligt, at de skulle bruges til to våbenskibe. Skibsværftet Vympel havde desuden dengang meldt ud, at ‘Gennady Dmitriev’ skulle til Sortehavsflåden på Krim, mens det andet skulle til den russiske flåde i Østersøen.

Ekspert: I strid med FN's retningslinjer

På tidspunktet for salget var Rusland underlagt EU-sanktioner som følge af annekteringen af Krim, og blot et halvt år forinden havde FN også fordømt en række grove menneskerettighedsbrud begået på Krim-halvøen.