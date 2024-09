Særlig patrulje holder øvelse i by iført skudsikker vest og hjelm

- Et kvarter betyder rigtig meget. Især hvis du har arbejde et stykke herfra. Der er ingen, der har lyst til at blive fanget i trafikken og så skulle hente sit barn, når institutionen har lukket, siger Tanni Kissow, der er næstformand i forældrebestyrelsen i Børnehuset Krystallen i Vejle.

Her har man skullet spare fem kvarter væk af den ugentligt åbningstid - et kvarter om dagen - så institutionen nu lukker klokken 16.30 mandag til torsdag og fredag klokken 16.00.

Noget, som Louise Nors Jensen, der bor i Tjæreborg, har svært ved at se, at kommunen lykkes med.

I et brev til alle landets kommuner indskærpede han kommunernes forpligtigelse til at sørge for pasningstilbud, der stemmer overens med dagtilbudsloven og kommunernes forsyningsforpligtigelse.

Besparelserne sker på trods af, at Børne- og Undervisningsminister, Mattias Tesfaye (S), allerede tilbage i april løftede en pegefinger over for kommunerne.

Hun er mor til Julius på fire år. Og børnehaven, han går i, har fået skåret to timer af den ugentlige åbningstid. Lige som alle andre institutioner i Esbjerg Kommune er åbningstiden flyttet fra 52 til 50 timer om ugen.

- Det harmonerer ikke med et arbejdsliv, når der bliver skåret her, for vi kan blive nødt til at gå længere ned i tid for at nå at hente vores børn, siger Louise Nors Jensen.

Et fleksibelt arbejdsmarked og strammere lukketider?

Der er dog ikke penge til det hele, når man spørger kommunernes politikere.

- Vi har været gennem endnu et spareforslag, hvor vi skulle prøve at finde ud af, hvor der er færrest mulige, som bliver ramt. Men nogle vil blive ramt, ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, siger Kurt Bjerrum, der er næstformand i Børn- og Ungeudvalget i Esbjerg Kommune for Venstre.