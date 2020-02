SDU lokker studerende med jobgaranti

På Syddansk Universitet stod de i dag klar til at kapre potentielle studerende i Sønderborg, da universitetet holdt åbent hus.

I ærmet havde de blandt andet en jobgaranti til ingeiørstuderende efter endt uddanelse.

- Da vi for et par år siden indførte en elektronikuddannelse i Sønderborg, kunne vi se, at det var en udfordring at tiltrække nok studerende her til byen. Derfor kom vi op med ideen om at gå sammen med instustrien om at tilbyde en jobgaranti, siger Christina Skytte Møller, Studiekoordinator på SDU.

Og den ide var der opbakning til. I alt meldte 40 virksomheder sig på banen. Aftalen betyder, at alle de studerende, som søger optag fra september 2020 på en diplomingeniør- eller kandidatuddannelse indenfor ingeniørområdet, kan få tilbudt en seks måneders projektansættelse, når de er færdige, såfremt de kan leve op til nogle krav.

En af de virksomheder, som er med i jobgarantien, er Danfoss.

- Der er mange gange, hvor vi må starte et projekt op i udlandet, fordi der ikke er ingeniører nok her, og det er da egentlig tosset, siger Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for Danfoss.

Tilbyder fag, som de eneste i Danmark

Ud over jobgarantien, tilbyder universitetet faget ”Mechatronics”, som man kun kan læse på Syddansk Universitet i Sønderborg, som det eneste sted i Danmark.

- Du lærer en masse om mekaniske systemer, som jeg er meget tiltrukket af, da jeg gerne vil bruge til at arbejde med Formel 1 en dag, siger Adam Hjortflod, som læser Mechatronics.

Adam Hjortflod er flyttet fra København til Sønderborg udelukkende for at læse faget Mechatronics på SDU, som er det eneste sted i Danmark, man kan læse den uddannelse. Foto: Line Sahl

Han er selv født og opvokset på Sjælland, men valgte at flytte til Sønderborg kun på grund af uddannelsen.

- Det var lidt af en overvejelse. Jeg tænkte ”Sønderborg, den her lille flække?”. Men jeg har været rigtig overrasket over stedet og er faldet godt til, siger Adam Hjortflod.

- Der er stor mangel på ingeniører, og det bliver værre og værre, så hvis det her kan lokke nogen hertil, synes vi, det er rigtig godt, Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for Danfoss.