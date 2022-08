Se billederne: 500 deltog i Sønderborgs første pride

Vinkende, glade folk

Det var ellers med lidt klump i halsen, at foreningen gjorde klar til paraden lørdag morgen efter nattens begivenheder, hvor fem mænd er anholdt i Sønderborg midtby for at sætte klistermærker op og uddele løbesedler med diskriminerende ytringer om LGBTQ+-miljøet.

- Men det gør det kun endnu vigtigere, at vi har sådan en pride og gør opmærksom på, at vi stadig er her, understreger Niels Christian Aahøj Bech.

På turen rundt i Sønderborg mærkede de mange deltagere ikke noget til diskriminerende adfærd - tværtimod.

- Vi har kun oplevet glade, smilende, vinkende folk og børn i regnbuens farver langs gaderne, siger han.

Se billeder fra priden her: