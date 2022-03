Se billederne: Bro males gul med 100 dage til Tour De France

Der er 100 dage til, at verdensstjernerne på jernhesten drøner afsted i Danmark og åbner Tour de France 2022.

Folkefesten er allerede i gang flere steder i Syd- og Sønderjylland, og i dag blev glæden frem mod det store cykelløb markeret med færdiggørelsen af at 'male' Kong Christian X's bro i Sønderborg gul.

- Nu har vi arbejdet for det her i flere år, hvor folk har knoklet, og derfor er det her bestemt en milepæl. 100-dages programmet ligger klart, aktiviteterne er planlagt, nu tæller vi bare ned, siger Erik Lauritzen (S), der er borgmester i Sønderborg Kommune. Han fik lov til at færdiggøre arbejdet med at gøre broen gul.

Broen skal dog efter løbet have sin gamle farve tilbage, og derfor 'maler' man reelt ikke broen, men beklæder den med gult stof, der efterfølgende skal laves til muleposer, så de ikke går til spilde.