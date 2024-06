- Der havde jeg det psykisk svært. Intet fungerede for mig. Jeg var også generet og vidste ikke, hvad jeg ville. Men så begyndte jeg at træne med unge på toppen, og så begyndte jeg at tro meget mere på mig selv.



Unge på toppen er et samarbejde mellem Sønderborg og Aabenraa kommuner og Thomas Sonne, som via et længere forløb tilbyder unge med vanskeligheder i livet at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen gennem både fysisk og psykisk træning.