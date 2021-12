Se videoen: Juleoptog med veteranknallerter

Det var et anderledes syn, der lørdag mødte de handlende på gågaden i Sønderborg.

Anført af Sønderborg Garden trillede 55 veteranknallerter nemlig ned ad gaden i et juleoptog, og derfor var knallerterne pyntet med nissemænd, lyskæder og juleguirlander i forskellige farver.

Det var Æ Alsinge Knallertklub, der stod bag dagens initiativ.

Klubben blev stiftet i 2020, men på grund af corona-restriktioner kørte kun ni af klubbens medlemmer dengang med i et optog. Derfor blev budskabet i år også spredt ud til flere veteranklubber, som mødte op til lørdagens juleoptog.

Udover julestemningen i byen, så havde formanden for Æ Alsinge Knallertklub, Morten Mehlberg, i år besluttet at samle penge ind til et godt formål.

- Vi støtter Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund. Det er naturligt, at når vi alligevel er ude at sprede god stemning, så kan vi lige så godt prøve at samle penge ind til nogle, som også har brug for god stemning her op til jul, siger han.

Og den håndsrækning er de glade for på julemærkehjemmet.

- Det er dejligt, der er nogle, som tænker på os. Det er det, vi skal leve af. Det er betingelsen for, at vi kan drive et julemærkehjem, siger Jesper Lildholdt, viceforstander, Julemærkehjemmet Fjordmark.