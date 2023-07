Sejlads med elfærge udsættes yderligere

Det oplyser Ærøfærgernes direktør, Keld Markmann Møller, til TV SYD.

Han fortæller, at der har været brand i det ene batterirum, men at det kun er gået ud over en lille del af batterierne. Der har ellers tidligere været tvivl om, hvorvidt det var en brand eller blot en overophedning.

Nu vil batterileverandøren Leclanché arbejde på at få udskiftet batterierne.

- Det er simpelt at udskifte dem, men der er ventetid på reservedele. De er i gang med at finde ud af, hvad de kan skaffe. Vi skal først have lavet rapporten, så vi kan sikre, at det ikke sker igen, siger Keld Markmann Møller.



Han siger, at det kan blive nødvendigt at lade færgen 'Skjoldnæs', der også sejler til Faaborg, sejle til Ærø også i perioden.