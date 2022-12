Men den lukker nu. Sidste åbningsdag er i dag, mens lukningen så småt sker i morgen.

To af de ansatte, Emilia Skov Lass og Kim Bentzen, har haft glæde af at stå nede i butikken.

- I starten troede jeg, at jeg nok hurtigt ville blive træt af det. Men nu bliver jeg helt høj, og sidder og venter inden butikken skal åbne, siger Kim Bentzen.

- At være her i butikken gør, at jeg kan lære, hvordan det er. Jeg har tidligere stået i butik og det vil jeg rigtig gerne igen, Emilia Skov Lass