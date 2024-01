Sidste gudstjeneste for dronningen

Hvert år får slottet royalt besøg, når kongehuset og Hendes Majestæt Dronningen er på sit årlige sommerresidens. Her fungerer Gråsten Slot som sommerbolig for de kongelige.

Her er det blevet en tradition for dronningen at gå til gudstjeneste om søndagen. Men i sommer var formentlig sidste gang, Hanne Beierholm Christensen fik lov at prædike for Margrethe 2. I hvert fald med titlen som dronning.

- What! Man bliver sådan lidt chokeret, lidt rørt og enormt overrasket, fortæller sognepræsten, der lige skulle lytte ekstra godt efter under dronningens nytårstale.



Hun er en af de heldige, der gennem sommerbesøget har været lidt tættere på kongehuset. Derfor ved hun også, hvor meget byen betyder for dem.

- Familien færdes jo i byen, i skoven og på rideskolen, så der møder vi dem jo. Og det betyder rigtig meget for Gråsten.