Sjældne frøer skal sættes ud i områder på Als

- Vi gør en ekstra indsats over de kommende år, hvor vi etablerer flere vandhuller begge steder - foruden dem, der er i forvejen, siger hun.

Hun håber derfor, at frøen vil overleve i de to udvalgte områder på Als.

Klokkefrøen er sjælden i Danmark, fordi den mangler egnede levesteder. Derfor vil naturstyrelsen nu sætte ind for at hjælpe den trængte art.

Den sjældne frø har brug for rene, lavvandede vandhuller omgivet af afgræssede enge, står der i pressemeddelelsen.

- Tidligere har der været mange flere afgræssede arealer, men sidenhen er der blevet dyrket intensivt landbrug, som får frøen til at forsvinde, fortæller Lonnie Jessen.

Ud over på tirsdag vil Naturstyrelsen de to næste år igen udsætte 1800 klokkefrøer ad to omgange, så der i alt vil være 2700 frøer i området.