Skarpladt pistol og patroner koster mand fængselsdom og udvisning på livstid

Der var lidt mere end tøj og de gængse rejseartikler på bagsædet i en bil, da en 59-årig iransk mand blev stoppet til kontrol ved grænsen i Frøslev. Han havde nemlig også en 9 mm pistol og 37 patroner i en æske.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Det skrapladte våben og patronerne blev opdaget i en kontrol ved Frøslev Grænseovergangen den 10. maj om eftermiddagen, hvor den 59-årige iranske mand var på vej ind i Danmark. Manden er bosat i Norge.

Manden blev i dag, tirsdag, fremstillet i Retten i Sønderborg, hvor han blev idømt 2,5 års fængsel og en udvisning på livstid.

Den iranske mand forklarede i retten, at han føler sig truet af det iranske regime. Derfor har han i Norge tilladelse til at have pistolen i sit hjem. Det betyder ikke, at det er tilladt for ham at transportere pistolen til eller igennem Danmark, og det erkendte han også.

Pistolen er teknisk undersøgt og er blevet konfiskeret.