Skiltetyve har kostet Sønderborg 36.000 - bare i december

- Vores seneste optælling viser, at vi mangler 18 skilte. Og det er bare i december måned. Vi mistede også vejskilte i november, fortæller Aksel Boisen, der er vejformand i Vej og Park i Sønderborg Kommune.

Det er ikke unormalt, at visse typer skilte forsvinder jævnligt.

- Der findes nogle vejnavne, som kan virke attraktive for vittige sjæle. For eksempel er Verdens Ende populær. Det er nok det skilt, vi oftest har skulle sætte op igen. Men det her er helt almindelig vejskilte. Vi har også oplevet almindelige stribede skilte forsvinde. Og altså nu i et omfang som vi aldrig tidligere har set før, siger Aksel Boisen.