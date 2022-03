Skinkelastbil lagde sig ned i rundkørsel

Uheldet skete klokken 16.08. Lastbilen ligger på tværs i rundkørslen, men bilister på strækningen kan passere med forsigtighed, fortæller vagtchefen.

Vejen forventes først at være ryddet omkring midnat. Hjemmeværnet er på stedet for at dirigere trafikken.

- Det tager lang tid at få tømt lastbilen, da det kun kan se med håndkraft, så man må væbne sig med tålmodighed, siger vagtchefen.

Chaufføren er ifølge politiet ikke kommet til skade.