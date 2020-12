Skole i Sønderborg sender elever hjem resten af året

Stor forståelse fra forældre

Skolelederen fortæller, at det har været en svær beslutning, og derfor var det en kæmpe lettelse at forældrene har været positive over beslutningen.

- Der er en stor forståelse blandt forældrene, og jeg vil faktisk gerne takke dem. Igennem hele det her har de været utrolige samarbejdsvillige og viser stor tillid til os. Så jeg har ikke haft nogen opkald fra frustrerede forældre. Tværtimod har nogle enkelte skrevet 'Tak, fordi du passer på vores børn', fortæller Elin Lei Bergmann.

Børnehus sender også børn hjem

Kort tid efter beslutningen om at sende eleverne på Ulkebøl skole hjem, har Børnehuset i Ulkebøl også valgt at sende børn hjem. 26 vuggestuebørn og 10 voksne er i dag sendt hjem efter et af børnene er testet positiv for covid-19.

Der er og dog ikke tale om en nedlukning af Børnehuset, som det er tilfældet med Ulkebøl skole.