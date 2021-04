Skole slår rekord: Flere unge vil have med landbrug at gøre

Teori og praksis

- Jeg kommer fra Toftlund.....hjertet af Sønderjylland, griner 17-årige Svend Aage Kjeldstrøm.

Han er ligesom Victoria Widding Foged elev på Gråsten Landbrugsskole. Ingen af de to unge kommer fra landbrugsfamilier – alligevel er uddannelsesvalget faldet på landmandsuddannelsen

- Jeg har altid godt kunne lide at have med dyr at gøre, så for mig har der aldrig været tvivl. At det skulle være Gråsten Landbrugsskole er ligesom Victoria det sociale ved at bo på skolen, siger han.

Fordelen ved at skolen driver et landbrug er i følge eleverne flere:

- Hvis vi for eksempel har undervisning om koens anatomi, så er der mulighed for at komme til at skære en dødfødt kalv op, og se hvordan det hele faktisk hænger sammen, siger Svend Aage Kjeldstrøm.

Overraskede over tallene

Med 100 nye elever på vej er landbrugsskolen i Gråsten på vej mod at modtage 30 elever flere end de plejer i et vanligt år. Og det er på trods af, at man i løbet af coronaåret ikke har kunnet holde de sædvanlige informations-ture på folkeskolerne.

- Vi har helt ærligt været noget spændte på, hvordan tallene for elevoptag ville se ud i år, fordi vi på grund af corona ikke har kunnet tage rundt på de lokale folkeskoler og fortælle om vores uddannelse. Så vi kunne ikke få armene ned, da tallene blev offentliggjort, fortæller forstander Bjarne Ebbessen.

Så nu skal skolen udbygge, så man kan huse de mange elever.

- Og så skal vi ud og ansætte nye lærere, så det er jo en positiv sideeffekt af det store optag, siger Bjarne Ebbesen