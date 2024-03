Der blev svedt og heppet, da Sønderborg Roklub fredag var vært for et rostævne for spændte skoleelever i Sydjysk Sparekasse Skansen i Sønderborg.

Hver klasse dystede mod hinanden på hver sin romaskine om at ro 4000 meter på tid. En af stævnets vindere var 7A på Ulkebøl Skole.

- Det var hårdt, men en god oplevelse. Sejren viser, at vi har sammenhold og venskab, fortæller 13-årige Ditte Norrild Warming fra Ulkebøl Skole.